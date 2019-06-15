Переговоры о трансфере Ван-Биссаки в «МЮ» находятся на продвинутой стадии

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры о покупке защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки. Сейчас обсуждение трансфера находится на продвинутой стадии, сообщает The Guardian.
Ранее стало известно, что «Кристал Пэлас» хочет выручить с продажи 21-летнего англичанина £ 50 млн (около € 56,2 млн) и не собирается идти на уступки. На прошлой неделе лондонский клуб отклонил предложение «красных дьяволов» в размере £ 40 млн (около € 45 млн).
Аарон является воспитанником «Кристал Пэлас». В английской Премьер-лиге футболист дебютировал 25 февраля 2018 года. В сезоне-2018/19 Ван-Биссака отдал 3 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.
«МЮ» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем сезоне команда Уле-Гуннара Сульшера будет выступать в Лиге Европы.
- 15 июня 2019
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