Филипе Луис: вопрос с моим будущим будет решён после Кубка Америки

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Бразилии Филипе Луис заявил, что не намерен вести переговоры с клубами во время Кубка Америки.

«Я очень счастлив этим сезоном с «Атлетико». В начале сезона мы выиграли Суперкубок УЕФА, и финишировали вторыми, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов. Теперь я всем говорю, что вопрос с моим будущим будет решён после Кубка Америки.

«Атлетико» всегда будет в моём сердце, но вопрос с моим будущим может подождать. Из уважения к национальной команде я не буду вести переговоры с другими клубами во время турнира. После его завершения я сяду со своими агентами и приму решение», — приводит слова Луиса Marca.

Филипе Луис в сезоне-2018/19 провёл 32 матча за «Атлетико», отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами. Контракт бразильского футболиста со столичным клубом истекает 30 июня.