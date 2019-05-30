Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Атлетико» Филипе Луис может бесплатно перейти в «Барселону»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис может бесплатно перейти в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Действующий чемпион Испании «Барселона» возобновила интерес к защитнику «Атлетико» (Мадрид) Филипе Луису. Об этом сообщает Goal.com.

Бразильский футболист может перейти в стан «блаугранас» бесплатно – уже 30 июня его контракт со столичным клубом истекает.

Желание подписания контракта с 33-летним Луисом обусловлено высокой загруженностью основного левого защитника «Барселоны» Хорди Альбы – в минувшем сезоне он провёл 54 поединка во всех турнирах.

Филипе Луис в сезоне-2018/19 провёл 32 матча за «Атлетико», отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

Ранее стало известно, что каталонский клуб планирует устроить грядущим летом перестройку — «Барселону» могут покинуть более 10 футболистов.

Гризманн перестал быть главной трансферной целью «Барселоны»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент