Защитник «Атлетико» Филипе Луис может бесплатно перейти в «Барселону»
Действующий чемпион Испании «Барселона» возобновила интерес к защитнику «Атлетико» (Мадрид) Филипе Луису. Об этом сообщает Goal.com.
Бразильский футболист может перейти в стан «блаугранас» бесплатно – уже 30 июня его контракт со столичным клубом истекает.
Желание подписания контракта с 33-летним Луисом обусловлено высокой загруженностью основного левого защитника «Барселоны» Хорди Альбы – в минувшем сезоне он провёл 54 поединка во всех турнирах.
Филипе Луис в сезоне-2018/19 провёл 32 матча за «Атлетико», отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.
Ранее стало известно, что каталонский клуб планирует устроить грядущим летом перестройку — «Барселону» могут покинуть более 10 футболистов.
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