Яя Туре продолжит карьеру в Китае

Бывший хавбек «Барселоны», «Манчестер Сити», донецкого „Металлурга“ и сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре приехал в китайский город Циндао для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая.



В аэропорту 36-летнего полузащитника встречали болельщики и журналисты. Игрок надел на себя шарф «Циндао Хайню».

До этого сообщалось, что Туре может перейти в «Тамбов».

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В декабре прошлого года Туре и греческий«Олимпиакос» разорвали действующий контракт. После этого игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.