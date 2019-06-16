Хамес — о победе в матче со сборной Аргентины: Колумбия сотворила историю
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Аргентины (2:0).
«Мы сотворили историю. После стольких лет мы снова победили Аргентину. И это очень важное достижение. Мы приложили большие усилия, бежали вперёд и, к счастью, сумели достичь своей цели. Это отличный день, хочу поздравить товарищей по команде. Однако не стоит забывать о предстоящих матчах», — приводит слова Хамеса El Espectador.
Колумбия захватила лидерство в группе B, набрав три очка. В следующем туре национальная команда Колумбии проведёт матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.
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