Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хамес — о победе в матче со сборной Аргентины: Колумбия сотворила историю

Хамес — о победе в матче со сборной Аргентины: Колумбия сотворила историю
Футбол / Южная Америка 0

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Аргентины (2:0).

«Мы сотворили историю. После стольких лет мы снова победили Аргентину. И это очень важное достижение. Мы приложили большие усилия, бежали вперёд и, к счастью, сумели достичь своей цели. Это отличный день, хочу поздравить товарищей по команде. Однако не стоит забывать о предстоящих матчах», — приводит слова Хамеса El Espectador.

Колумбия захватила лидерство в группе B, набрав три очка. В следующем туре национальная команда Колумбии проведёт матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.

Месси: сборная Колумбии забила, когда Аргентина демонстрировала свою лучшую игру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент