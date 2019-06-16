Экс-игрок «Ливерпуля»: в клубе не скучают по Коутиньо

Бывший нападающий «Ливерпуля» Нил Меллор не считает, что руководству мерсисайдцев стоит пытаться вернуть в команду полузащитника Филиппе Коутиньо.

«В «Ливерпуле» Коутиньо был отличным игроком. Мне нравилось за ним наблюдать. Конечно, расстроился, когда он ушёл. Но в «Барселоне» Филиппе не играет так, как в «Ливерпуле».

Сегодняшняя команда Юргена Клоппа не скучает по нему. «Ливерпуль» теперь борется за титул, а не за попадание в топ-4. Без Коутиньо им удалось выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Меллора American Gambler.

Филиппе перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. В завершившемся сезоне 27-летний бразилец забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах испанской Примеры.