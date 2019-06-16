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Лодыгин: главное — перейти туда, где буду играть, не хочу просто получать деньги

Лодыгин: главное — перейти туда, где буду играть, не хочу просто получать деньги
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, который во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за «Олимпиакос», сказал, что, скорее всего, покинет клуб из Санкт-Петербурга этим летом.

«С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал-думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом.

Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что ещё даже трансферное окно не открылось. Всё впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное — перейти туда, где я буду играть.

В «Олимпиакосе» ещё раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то», — цитирует Лодыгина Sport24.

Юрий выступает за «Зенит» с 2013 года. Ранее он играл в греческих «Эордаикосе» и «Ксанти».

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