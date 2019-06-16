Лодыгин: главное — перейти туда, где буду играть, не хочу просто получать деньги

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, который во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за «Олимпиакос», сказал, что, скорее всего, покинет клуб из Санкт-Петербурга этим летом.
«С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал-думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом.
Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что ещё даже трансферное окно не открылось. Всё впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное — перейти туда, где я буду играть.
В «Олимпиакосе» ещё раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то», — цитирует Лодыгина Sport24.
Юрий выступает за «Зенит» с 2013 года. Ранее он играл в греческих «Эордаикосе» и «Ксанти».
- 16 июня 2019
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