«МЮ» не намерен расставаться с Погба, несмотря на недавние комментарии игрока

Руководство «Манчестер Юнайтед» в это летнее трансферное окно не собирается продавать полузащитника команды Поля Погба. Планы боссов «красных дьяволов» не изменили недавние комментарии француза, который сказал, что сейчас подходящее время дня нового вызова, сообщает Manchester Evening News.

Погба всё ещё входит в планы главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера, возглавившего команду в ходе сезона-2018/19 после увольнения Жозе Моуринью. У «МЮ» нет причин спешить с продажей 26-летнего хавбека, поскольку его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию клуба на сезон-2021/22.

Поль — самое дорогое приобретение в истории «Манчестер Юнайтед». Летом 2016 года английский клуб заплатил туринскому «Ювентусу» за возвращение своего воспитанника рекордные на тот момент € 105 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы мадридский «Реал» и «Ювентус».