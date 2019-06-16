Источник: зарплата Сарри в «Ювентусе» составит € 6 млн в год
Новоиспечённый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри будет зарабатывать в клубе € 6 млн в год, сообщает в своём "твиттере" итальянский журналист Никколо Чеккарини.
Соответственно за три года работы со «старой синьорой» 60-летний специалист заработает € 18 млн.
Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении последних пяти лет — с 2014 по 2019 год.
Последним клубом Сарри был лондонский «Челси», который он возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка английской лиги и выиграла Лигу Европы.
«Ювентус» объявил о назначении Сарри на пост главного тренера
- 16 июня 2019
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