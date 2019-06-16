Источник: Дани Алвес покинет «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес покинет клуб этим летом, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 36-летний игрок и руководство парижан не смогли договориться по условиям нового контракта. Соответственно клуб бразилец покинет уже этим летом. Сам футболист намерен продолжить выступления на высоком уровне, чтобы сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Дани Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 32 матчах. На счету игрока 3 забитых мяча и 8 результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону». За сборную Бразилии он сыграл 107 матчей и забил 7 мячей.