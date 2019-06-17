17-летний защитник ЦСКА: всегда буду болеть за «Зенит»

17-летний защитник ЦСКА Богдан Кравченко сообщил, что является болельщиком «Зенита».

«Несмотря на то, за кого я играю, чьи цвета защищаю на футбольном поле, я всегда буду болеть за этот клуб! И никто не сможет меня отучить от этого», — написал Кравченко в сторис своего «инстаграма».

Защитник ЦСКА признался, что болеет за «Зенит»

Ранее Кравченко выступал за «Зенит». В прошлом году в составе сине-бело-голубых он побеждал в первенстве России по футболу среди команд спортивных школ. В феврале футболист в своём «инстаграме» сообщил, что покинул «Зенит»: «Честно, тяжело это делать… Но я хочу сказать спасибо всем людям, с которыми я прошёл этот путь в „Зените“!!! Да, я поступил неправильно, что перешёл, не предупредив руководство. Я прошу у всех прощения».