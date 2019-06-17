«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым
«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.
«34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведённое в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении «Рубина».
Бухаров пришёл в казанский клуб в 2003 году. В первую команду «Рубина» он попал спустя два года. Всего в составе казанского клуба во всех турнирах он сыграл 110 матчей и забил 37 мячей. С 33 результативными ударами форвард стал одним из лучших бомбардиров в истории «Рубина» в Премьер-Лиге. По этому показателю он уступает только Гёкденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.
Бухаров выбыл из строя до конца сезона
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