«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым

«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.

«34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведённое в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении «Рубина».

Бухаров пришёл в казанский клуб в 2003 году. В первую команду «Рубина» он попал спустя два года. Всего в составе казанского клуба во всех турнирах он сыграл 110 матчей и забил 37 мячей. С 33 результативными ударами форвард стал одним из лучших бомбардиров в истории «Рубина» в Премьер-Лиге. По этому показателю он уступает только Гёкденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.