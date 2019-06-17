«Тамбов» в товарищеском матче обыграл солигорский «Шахтёр»

«Тамбов» обыграл солигорский «Шахтёр» в товарищеском матче со счётом 3:1. Встреча состоялась на базе «Шахтёра» в Беларуси.
Российский клуб пропустил гол на 34-й минуте, но перед самым свистком на перерыв сумел отыграться благодаря автоголу. На 53-й минуте «Тамбов» вывел вперёд нападающий Хасан Мамтов, который реализовал пенальти. На 74-й минуте преимущество тамбовцев увеличил нигерийский полузащитник Олабиран Блессинг Муйва.
«Шахтёр» (Солигорск) — «Тамбов» — 1:3 (1:1)
Голы у «Тамбова»: автогол (34), Мамтов (53, с пенальти), Муйва (74).
В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вышел в Российскую Премьер-Лигу.
В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.
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