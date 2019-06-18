Экс-нападающий «ПСЖ» Кутателадзе находится в расположении «Спартака»

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе находится на просмотре в «Спартаке».
Информация об этом стала известна благодаря полузащитнику красно-белых Джано Ананидзе, который в сторис своего «инстаграма» выложил фотографию Кутателадзе на базе московского клуба. Форвард прошёл медицинский осмотр вместе с остальными игроки «Спартака».
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о том, что Кутателадзе подпишет контракт со «Спартаком».
18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской «Спарты», затем провёл несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ». Минувшей зимой Николоз должен был усилить «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.
В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде.
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