Экс-нападающий «ПСЖ» Кутателадзе находится в расположении «Спартака»

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе находится на просмотре в «Спартаке».

Информация об этом стала известна благодаря полузащитнику красно-белых Джано Ананидзе, который в сторис своего «инстаграма» выложил фотографию Кутателадзе на базе московского клуба. Форвард прошёл медицинский осмотр вместе с остальными игроки «Спартака».

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о том, что Кутателадзе подпишет контракт со «Спартаком».

18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской «Спарты», затем провёл несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ». Минувшей зимой Николоз должен был усилить «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.



В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде.