Неста возглавил «Фрозиноне»

Новым главным тренером «Фрозиноне» назначен Алессандро Неста, сообщается в официальном «твиттере» итальянского клуба.

Специалист подписал с клубом двухлетний контракт и будет официально представлен 19 июня.

В минувшем сезоне «Фрозиноне» финишировал на 19-м месте в турнирной таблице Серии А и вылетел в низший дивизион.

43-летний Неста в бытность футболистом выступал за «Лацио», «Милан», «Монреаль Импакт» и «Ченнайин». Алессандро является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

Завершив карьеру игрока Неста стал тренером. Его первым местом работы был американский клуб «Майами». Затем он возглавил «Перуджу», которую тренировал в минувшем сезоне. Под его руководством клуб занял девятое место в Серии В.