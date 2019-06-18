Р. Мартинес: Лукаку и «Манчестер Юнайтед» должны найти правильное решение

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес призвал «Манчестер Юнайтед» и форварда Ромелу Лукаку прийти к соглашению.
«Лукаку и „Манчестер Юнайтед“ необходимо найти правильное решение для обеих сторон. Если „МЮ“ и Ромелу будут довольны переменами, появится смысл в том, чтобы дать игроку новый вызов. Если в будущем Ромелу должен будет играть большую роль в „Манчестер Юнайтед“, он будет готов выполнить эту задачу», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в услугах бельгийского футболиста заинтересован миланский «Интер», однако «красные дьяволы» готовы расстаться с Лукаку за сумму в € 80 млн. Ромелу выступает за манкунианцев с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 26-летний бельгиец забил 12 голов в 32 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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