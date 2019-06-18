Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Себальос назвал лживыми слухи о конфликте с Зиданом

Себальос назвал лживыми слухи о конфликте с Зиданом
Футбол / Испания 0

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос опроверг растиражированные испанскими СМИ новости о конфликте с главным тренером Зинедином Зиданом.

«В связи с информацией, опубликованной сегодня в некоторых СМИ, которые я предпочитаю не называть, я хочу сказать, что ни один мой личный разговор с кем-либо из тренерского штаба «Реала» не становился достоянием общественности. Я категорически отрицаю высказывания, приписываемые мне. Это крайне непрофессионально и неуместно – публиковать такие лживые новости. Особенно когда мы со сборной Испании ведем борьбу на таком важном международном турнире, как молодёжный чемпионат Европы», – написал Себальос в твиттере.

Ранее сообщалось, что Зидан не рассчитывает на 22-летнего футболиста в следующем сезоне, а сам игрок не хочет работать под его руководством.

Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент