Себальос назвал лживыми слухи о конфликте с Зиданом

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос опроверг растиражированные испанскими СМИ новости о конфликте с главным тренером Зинедином Зиданом.



«В связи с информацией, опубликованной сегодня в некоторых СМИ, которые я предпочитаю не называть, я хочу сказать, что ни один мой личный разговор с кем-либо из тренерского штаба «Реала» не становился достоянием общественности. Я категорически отрицаю высказывания, приписываемые мне. Это крайне непрофессионально и неуместно – публиковать такие лживые новости. Особенно когда мы со сборной Испании ведем борьбу на таком важном международном турнире, как молодёжный чемпионат Европы», – написал Себальос в твиттере.



Ранее сообщалось, что Зидан не рассчитывает на 22-летнего футболиста в следующем сезоне, а сам игрок не хочет работать под его руководством.

Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами