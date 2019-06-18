Себальос назвал лживыми слухи о конфликте с Зиданом

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос опроверг растиражированные испанскими СМИ новости о конфликте с главным тренером Зинедином Зиданом.
«В связи с информацией, опубликованной сегодня в некоторых СМИ, которые я предпочитаю не называть, я хочу сказать, что ни один мой личный разговор с кем-либо из тренерского штаба «Реала» не становился достоянием общественности. Я категорически отрицаю высказывания, приписываемые мне. Это крайне непрофессионально и неуместно – публиковать такие лживые новости. Особенно когда мы со сборной Испании ведем борьбу на таком важном международном турнире, как молодёжный чемпионат Европы», – написал Себальос в твиттере.
Ранее сообщалось, что Зидан не рассчитывает на 22-летнего футболиста в следующем сезоне, а сам игрок не хочет работать под его руководством.
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