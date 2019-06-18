Сорокин о Платини: «задержан в связи с расследованием» — странная формулировка

Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин прокомментировал задержание Мишеля Платини по делу о коррупции. Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.



«Пока по поводу ареста Платини не было официального заявления, мы всё знаем только из прессы, поэтому правовую оценку этой новости дать сложно. Информации очень мало. «Задержан в связи с расследованием» — эта формулировка выглядит странно", — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.