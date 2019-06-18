Адвокат: желание «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым — предательство

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал намерение клуба досрочно расторгнуть контракт с его подзащитным.
«Да, «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещё не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель. Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны её хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», — цитирует адвоката «RT на русском».
30-летний игрок выступал за «Краснодар» с 2013 года. В его активе 35 голов и 30 голевых передач в 146 матчах за клуб.
- 18 июня 2019
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