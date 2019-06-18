Цорн: готовы рассмотреть предложения по Зе Луишу

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал возможный уход нападающего Зе Луиша из клуба.



«В настоящий момент у нас нет ни одного официального предложения ни от одного клуба по Зе. Если хорошее предложение появится, мы готовы его рассмотреть», — цитирует Цорна «Спорт-экспресс».



Ранее стало известно, что сделка между «Спартаком» и «Порту» близка к завершению. Португальский клуб готов заплатить за нападающего € 10 млн, которые требует «Спартак». Ранее красно-белые отклонили первое предложение по нападающему в размере € 8 млн.



В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».

«Порту» близок к приобретению у «Спартака» Зе Луиша за € 10 млн