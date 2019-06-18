Перес — о переходе Гоэса: к «Реалу» присоединился потрясающий талант

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход в команду бразильского нападающего Родриго Гоэса.
«Наша стратегия всегда заключается в поиске новых талантов, включая молодых игроков, которые хотят изменить эпоху в „Реале“. Сегодня к нам присоединился потрясающий талант.
Этот футболист уже вызывает восхищение своей игрой в Бразилии, где восхищение футболом — это образ жизни. В наш клуб пришёл один из замечательных вундеркиндов, который уже выделяется своим уровнем игры», — приводит слова Переса Goal.
Напомним, о переходе 18-летнего футболиста стало известно ещё в прошлом году, однако официально трансфер был завершён лишь после того, как Родриго исполнилось 18 лет. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 45 млн.
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