Экс-форвард «Порту» Жардел: в отпуске я регулярно употреблял наркотики

Бывший нападающий «Порту» Марио Жардел рассказал, что он принимал наркотики, когда был футболистом.

«Я пришёл в этот мир из любопытства, когда выступал в европейских клубах. Я встретил некоторых людей, которые предложили мне попробовать наркотики. Я стал употреблять их регулярно, когда был в отпуске, потому что во время сезона у нас был допинг-контроль.

Это одна из проблем футбола, так как у вас есть деньги и много ловушек, дружеских отношений, курьёзов и соблазнов. Сейчас я свободен от наркотиков, моя жена помогла мне в этом.

Сейчас я хочу показать себя своим детям с хорошей стороны и занимаюсь социальной работой, чтобы молодые люди не повторяли моих ошибок", — приводит слова Жардела Marca со ссылкой на YouTube-канал Pilhado.