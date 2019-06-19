Экс-форвард «Порту» Жардел: в отпуске я регулярно употреблял наркотики
Бывший нападающий «Порту» Марио Жардел рассказал, что он принимал наркотики, когда был футболистом.
«Я пришёл в этот мир из любопытства, когда выступал в европейских клубах. Я встретил некоторых людей, которые предложили мне попробовать наркотики. Я стал употреблять их регулярно, когда был в отпуске, потому что во время сезона у нас был допинг-контроль.
Это одна из проблем футбола, так как у вас есть деньги и много ловушек, дружеских отношений, курьёзов и соблазнов. Сейчас я свободен от наркотиков, моя жена помогла мне в этом.
Сейчас я хочу показать себя своим детям с хорошей стороны и занимаюсь социальной работой, чтобы молодые люди не повторяли моих ошибок", — приводит слова Жардела Marca со ссылкой на YouTube-канал Pilhado.
Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики
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