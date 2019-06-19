Федотов: «Оренбургу» жизненно необходимы трансферы

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат товарищеского матча с румынским ЧФР (0:1).
«Логичное завершение этой недели — контрольный матч с хорошим соперником, чемпионом Румынии. Создали ряд моментов, но не смогли реализовать. Сопернику в общем-то тоже ничего не дали сделать, но ошибка в обороне. Защитник не имеет права ставить себя в такую щекотливую ситуацию и соревноваться в скорости с нападающим.
Ребята на сборе трудятся с полной самоотдачей. Да, не хватало свежести и мысли, но это обычное явление для сборов. Усиление необходимо. Просматриваем ряд игроков. Будем отталкиваться от сборов при принятии решений. Трансферы жизненно необходимы», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне клуб стартует выездным матчем с «Ростовом», который состоится 13 июля.
- 19 июня 2019
-
04:09
-
03:13
-
02:53
-
02:31
-
01:45
-
01:24
-
00:59
-
00:33
-
00:33
-
00:06
- 18 июня 2019
-
23:59
-
23:58
-
23:42
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
22:56
-
22:53
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:20
-
20:14
-
19:55
-
19:46
-
19:31