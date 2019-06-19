Федотов: «Оренбургу» жизненно необходимы трансферы

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат товарищеского матча с румынским ЧФР (0:1).

«Логичное завершение этой недели — контрольный матч с хорошим соперником, чемпионом Румынии. Создали ряд моментов, но не смогли реализовать. Сопернику в общем-то тоже ничего не дали сделать, но ошибка в обороне. Защитник не имеет права ставить себя в такую щекотливую ситуацию и соревноваться в скорости с нападающим.

Ребята на сборе трудятся с полной самоотдачей. Да, не хватало свежести и мысли, но это обычное явление для сборов. Усиление необходимо. Просматриваем ряд игроков. Будем отталкиваться от сборов при принятии решений. Трансферы жизненно необходимы», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне клуб стартует выездным матчем с «Ростовом», который состоится 13 июля.