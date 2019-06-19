Отменённые с помощью VAR голы — в видеообзоре матча Бразилия — Венесуэла

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии встречалась с национальной командой Венесуэлы. Игра состоялась на стадионе «Арена Фонте-Нова» в Салвадоре и завершилась со счётом 0:0.



Во втором тайме бразильцам удалось несколько раз поразить ворота соперника, однако все голы были отменены, после того как главный арбитр встречи воспользовался системой видеоповторов (VAR).



После этого матча бразильцы делят лидерство со сборной Перу в группе A, набрав 4 очка. В следующем туре 22 июня национальная команда Бразилии проведёт матч со сборной Перу, а команда Венесуэлы в этот же день сыграет со сборной Боливии.

Видеообзор матча сборных Бразилии и Венесуэлы можно посмотреть на «Чемпионате».