Роберто Карлос рассказал, что нужно сделать, чтобы спасти «Анжи»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший за «Анжи», высказал мнение о нынешней ситуации в махачкалинской команде.

«Когда я только пришёл в команду, ей управлял Сулейман Керимов, и мы очень быстро попали в Лигу Европы, была приведена в порядок «Анжи Арена». А сейчас клуб находится в плачевном финансовом положении. Ему необходима помощь от человека, который по-настоящему любит футбол, который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы. В Махачкале живут хорошие люди, которые относились ко мне очень тепло. Им нужна эта команда.

Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию? Нужно сохранять спокойствие и заниматься реорганизацией клуба. Очень сложно удержаться на вершине, и падение «Анжи» было стремительным. Повторюсь, должен прийти человек, который скажет: «Это мой клуб» — и вложит деньги. Надеюсь, в скором времени это произойдёт и махачкалинцы вернутся в Российскую Премьер-Лигу. Я провёл хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло ко мне относились. Поэтому надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране", — цитирует Роберто Карлоса «RT на русском».