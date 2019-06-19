Погба получит бонус почти £ 4 млн за преданность «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заработает £ 3,78 млн (около € 4, 23 млн) за преданность своему клубу, несмотря на то что француз по-прежнему может покинуть стан манкунианцев. Но желание уйти не помешает Погба получить бонус за преданность клубу — для этого ему нужно числиться игроком «Манчестер Юнайтед» к 1 июля.
Как сообщает Daily Mail, французский футболист на этот раз получит £ 3,78 млн. В прошлом году аналогичный бонус, который предусмотрен контрактом, составил для хавбека £ 3,46 млн.
В минувшем сезоне 26-летний игрок в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти), а также 9 результативных передач и получил 6 жёлтых карточек.
«МЮ» хочет предложить Погба контракт с зарплатой £ 500 тыс. в неделю
- 19 июня 2019
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