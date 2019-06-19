Ассистент Луиса Энрике возглавил сборную Испании
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что новым главным тренером сборной Испании станет Роберт Морено, который ранее был ассистентом прежнего наставника Луиса Энрике.
«Решение RFEF состоит в том, чтобы довериться Роберту Морено в качестве главного тренера. Он останется с тем же сроком действия контракта, который уже был подписан, и будет отвечать за выступление команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года», — приводятся слова Рубиалеса в официальном «твиттере» сборной Испании.
41-летний Морено ранее уже руководил испанской сборной в нескольких матчах, когда Энрике отсутствовал по личным причинам.
В отборочном турнире Евро-2020 сборная Испании лидирует в группе F, набрав 12 очков в 4 матчах.
СМИ: Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании
- 19 июня 2019
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