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Ассистент Луиса Энрике возглавил сборную Испании

Ассистент Луиса Энрике возглавил сборную Испании
Футбол / Евро-2020 0

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что новым главным тренером сборной Испании станет Роберт Морено, который ранее был ассистентом прежнего наставника Луиса Энрике.

«Решение RFEF состоит в том, чтобы довериться Роберту Морено в качестве главного тренера. Он останется с тем же сроком действия контракта, который уже был подписан, и будет отвечать за выступление команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года», — приводятся слова Рубиалеса в официальном «твиттере» сборной Испании.

41-летний Морено ранее уже руководил испанской сборной в нескольких матчах, когда Энрике отсутствовал по личным причинам.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная Испании лидирует в группе F, набрав 12 очков в 4 матчах.

СМИ: Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании
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