Лукаку договорился с «Интером» об условиях контракта
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку достиг договорённости об условиях личного контракта с «Интером». Как сообщает The Sun, бельгийский футболист уже провёл встречу с руководством своего клуба, получив гарантии, что клуб отпустит его за £ 75 млн (около € 84 млн) в другой клуб.
В то же время агент форварда Федерико Пасторелло договорился с «Интером» о контракте с зарплатой в £ 180 тыс. в неделю. Издание отмечает, что такая же зарплата у Лукаку может быть в следующем сезоне и в «Манчестер Юнайтед», если сделка всё же не состоится.
Ромелу выступает за манкунианцев с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 26-летний бельгиец забил 12 голов в 32 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Лукаку £ 80 млн
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