Левандовски: немецкие игроки «Баварии» с нетерпением ждут трансфера Зане

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о возможном переходе в команду немецкого форварда «Манчестер Сити» Лероя Зане.
«Немецкие игроки „Баварии“ с нетерпением ждут трансфера Зане. Но мы должны подождать и посмотреть, что произойдёт.
Рибери и Роббен — легенды «Баварии». Грустно, что они покинули клуб. Но «Бавария» сумеет найти им замену. Верю, что новый вингер будет так же хорош, как и они.
Чтобы добиться хороших результатов в следующем сезоне и превзойти дортмундскую «Боруссию», «Бавария» должна что-то сделать на трансферном рынке", — приводит слова Левандовского Goal.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отверг предложение «Баварии» относительно 23-летнего Зане в размере € 80 млн. Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.
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