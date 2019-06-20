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Джикия, Зобнин и Бакаев прибыли на медобследование «Спартака»

Джикия, Зобнин и Бакаев прибыли на медобследование «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Вторая группа игроков «Спартака» прибыла на традиционное медицинское обследование перед новым сезоном.

На медосмотр прибыли вратарь Александр Максименко, защитник Георгий Джикия, полузащитники Наиль Умяров, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. Благодаря этому красно-белые завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. При этом «Спартак» вылетел в 1/4 финала Кубка России, а также не сумел преодолеть групповой раунд Лиги Европы.

В 1-м туре следующего сезона московский клуб сыграет с дебютантом Премьер-Лиги «Сочи». Встреча состоится 13 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:00 мск.

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