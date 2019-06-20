Джикия, Зобнин и Бакаев прибыли на медобследование «Спартака»

Вторая группа игроков «Спартака» прибыла на традиционное медицинское обследование перед новым сезоном.

На медосмотр прибыли вратарь Александр Максименко, защитник Георгий Джикия, полузащитники Наиль Умяров, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. Благодаря этому красно-белые завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. При этом «Спартак» вылетел в 1/4 финала Кубка России, а также не сумел преодолеть групповой раунд Лиги Европы.

В 1-м туре следующего сезона московский клуб сыграет с дебютантом Премьер-Лиги «Сочи». Встреча состоится 13 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:00 мск.