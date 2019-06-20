«Рубин» объявил о переходе Виталия Денисова

«Рубин» подписал контракт с защитником «Локомотива» Виталием Денисовым, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист подписал с казанским клубом однолетний контракт. Денисов достался «Рубину» бесплатно, так как его контракт с «Локомотивом» истекает в конце июня. За «Рубин» Денисов будет выступать под 29-м номером.
Минувший сезон Денисов провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды.
32-летний Денисов родился в Ташкенте. Футболом начал заниматься в местном «Пахтакоре», затем продолжил в «Академике» (Москва). За «Локомотив» Денисов выступал с 2013 года. Всего в составе «железнодорожников» он провёл 141 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за ЦСКА, нижегородский «Спартак» и «Днепр». За сборную Узбекистана сыграл 72 матча и забил один гол.
- 20 июня 2019
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