Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о назначении Рауля Гонсалеса на пост главного тренера резервной команды.

41-летний испанец будет руководить «Кастильей» в сезоне-2019/20. Ранее специалист возглавлял молодёжную команду «сливочных».

В следующей кампании «Кастилья» будет выступать в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании.

Рауль провёл почти всю карьеру профессионального футболиста в «Реале», за который он выступал с 1994 по 2010 год. После ухода из мадридского клуба надающий играл за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». Испанец завершил карьеру в 2015 году.

Напомним, ранее стало известно, что «Реал» готов заплатить за форварда «ПСЖ» Неймара € 130 млн, а также отдать нападающего Гарета Бэйла или полузащитника Хамеса Родригеса.