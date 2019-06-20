Рауль возглавил резервную команду «Реала»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о назначении Рауля Гонсалеса на пост главного тренера резервной команды.
41-летний испанец будет руководить «Кастильей» в сезоне-2019/20. Ранее специалист возглавлял молодёжную команду «сливочных».
В следующей кампании «Кастилья» будет выступать в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании.
Рауль провёл почти всю карьеру профессионального футболиста в «Реале», за который он выступал с 1994 по 2010 год. После ухода из мадридского клуба надающий играл за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». Испанец завершил карьеру в 2015 году.
Напомним, ранее стало известно, что «Реал» готов заплатить за форварда «ПСЖ» Неймара € 130 млн, а также отдать нападающего Гарета Бэйла или полузащитника Хамеса Родригеса.
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