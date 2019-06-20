Исполком РФС рассмотрит вопрос о лимите на легионеров 26 июня
В среду, 26 июня, в Доме футбола состоится очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт организации.
Помимо прочих тем на заседании будет рассмотрен вопрос лимита на легионеров и «иных регламентных требований к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона-2020/21».
Напомним, за новую формулу лимита на легионеров «8+17» выступает большинство клубов Премьер-Лиги и президент РФС Александр Дюков. Если этот вариант примут, в заявку на сезон клубам можно будет вносить не более восьми иностранцев. В настоящее время ограничения действуют только по числу игроков, находящихся на футбольном поле.
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