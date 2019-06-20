Бийол: счастливы, что Влашич принял решение остаться в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал об отпуске и поделился мнением о полноценном трансфере хавбека Николы Влашича в стан «армейцев».

«Каникулы были насколько короткими, настолько и запоминающимися. Мы с моей девушкой отдыхали нашими семьями, несколько дней провели в Хорватии, получали огромное удовольствие от свободного времени. Это была хорошая возможность ментально переключиться с матчей сборных.

Сейчас настала пора работать, и это мне тоже нравится. Жду 25 июня, когда мы с командой отправимся в Австрию. Не терпится, чтобы команда собралась целиком. Я соскучился по Кристи, Никси, другим ребятам.

То, что Влашич остаётся с нами, — фантастическая новость. Мы счастливы, что он принял такое решение. Никола поможет команде добиваться новых высот», — приводит слова Бийола пресс-служба московской команды.