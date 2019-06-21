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Барелла хочет перейти в «Интер», несмотря на договорённость «Кальяри» с «Ромой»

Барелла хочет перейти в «Интер», несмотря на договорённость «Кальяри» с «Ромой»
Футбол / Италия 0

«Рома» и миланский «Интер» претендуют на полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу. Римский клуб уже договорился с «островитянами» о трансфере, но сам игрок хочет перейти в стан чёрно-синих, сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, «Рома» сделала «Кальяри» более выгодное предложение, чем «Интер». При этом у боссов миланского клуба тоже есть преимущество, поскольку ранее они согласовали с Барелой условия контракта.

Николо — воспитанник «Кальяри». За основную команду «островитян» он начал выступать в 2014 году. Действующий контракт 22-летнего итальянского хавбека рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Барелла забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах чемпионата Италии.

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