Барелла хочет перейти в «Интер», несмотря на договорённость «Кальяри» с «Ромой»
«Рома» и миланский «Интер» претендуют на полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу. Римский клуб уже договорился с «островитянами» о трансфере, но сам игрок хочет перейти в стан чёрно-синих, сообщает Calciomercato.com.
По информации издания, «Рома» сделала «Кальяри» более выгодное предложение, чем «Интер». При этом у боссов миланского клуба тоже есть преимущество, поскольку ранее они согласовали с Барелой условия контракта.
Николо — воспитанник «Кальяри». За основную команду «островитян» он начал выступать в 2014 году. Действующий контракт 22-летнего итальянского хавбека рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне Барелла забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах чемпионата Италии.
«Я бы предпочёл умереть, чем попрощаться с «Ромой». Но сегодня я ухожу»
Прощальная пресс-конференция Франческо Тотти. Он провел в клубе 30 лет.
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