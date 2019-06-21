Д. Попов: с Пилипчуком ушли из минского «Динамо» по политическим моментам

Российский тренер Денис Попов, бывший ассистент украинского специалиста Романа Пилипчука в минском «Динамо», объяснил причину их ухода из белорусского клуба.
«Мы с Пилипчуком теперь ушли из минского „Динамо“ окончательно. С нами полностью рассчитались и закрыли все вопросы. Сейчас начнём потихоньку рассматривать какие-то новые варианты, хотя много времени уже упущено. Все команды уже укомплектованы, поэтому будем ждать начала сезона, когда где-то возникнут пертурбации и надо будет кого-то спасать. Но идти абы куда не хочется, да и смысла нет. Есть желание работать серьёзно, а не просто бегать с места на место.
В Беларуси получили хороший опыт. „Динамо“ (Минск) – команда топ-уровня с именем, которая каждый год борется за медали и выступает в Лиге Европы. Плюс сам Пилипчук – это человек, который выигрывал чемпионат России вместе с Каррерой. Для меня работа с ним в „Динамо“ (Минск) была шагом вперёд. Я получил возможность наблюдать воочию, смотреть и анализировать много интересных вещей. Пилипчук хорошо ко мне относился и давал карт-бланш в принятии определённых решений. У нас было полное взаимопонимание, и мы были больше как коллеги, нежели как главный тренер и его помощник.
В клубе произошла смена руководства. До этого у него был частный владелец Чиж, а сейчас команда стала бюджетной от Горисполкома. Это больше политический момент: там решили, что тренировать команду должны местные белорусские специалисты. Нам так и сказали – что мы, к сожалению, уходим не по спортивному принципу», — цитирует Попова «Евро-футбол».
- 21 июня 2019
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