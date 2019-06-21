Луческу: матчи «Зенита» 16 раз обслуживали судьи из Москвы – просто недопустимо

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился воспоминаниями о судействе матчей с участием петербургского клуба.
«Вспомните моё противостояние с Виталием Мутко. Наши матчи 16 раз обслуживали судьи из Москвы – это просто недопустимо! Судьи же тренируются на тех же стадионах, что и игроки, могут ходить в те же рестораны, соответственно, быть в более дружеских отношениях, чем с другими командами. Поэтому я и протестовал. У вас огромная страна, найдите арбитров в других городах. И «Зенит» потерял столько очков из-за ошибок арбитров. Если вернуть их – легко бы выиграли чемпионат. Да ещё и «Спартаку» так везло, что они вырвали столько побед на последних минутах. Хотя они были гораздо сильнее, чем сейчас», — цитирует Луческу «Советский спорт».
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