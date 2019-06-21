«Крылья Советов» назвали соперников по сбору в Австрии

В рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдёт с 24 июня по 7 июля, «Крылья Советов» проведут несколько контрольных матчей. Определились даты трех поединков. 29 июня самарцы встретятся с клубом «Хайдук» из Хорватии.
6 июля «Крылья» сыграют со словенской командой «Целье». В заключительный день сбора, 7 июля, соперником самарской команды станет «Краснодар», который в числе других команд РПЛ также проводит свой сбор в Австрии, сообщает официальный сайт волжской команды.
На сбор кроме форварда Сергея Корниленко, который проходит восстановление после полученной травмы, в списках тренерского штаба «Крыльев» значится 21 игрок. В числе тех, кто начнёт подготовку к новому сезону, игроки из молодёжного состава форвард Егор Голенков и полузащитник Данила Смирнов, вернувшиеся в расположение самарской команды полузащитник Срджан Мияйлович и нападающий Александр Соболев, а также несколько потенциальных новичков.
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