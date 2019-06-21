Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник «Фейеноорда» Тонни де Вильена, который перешёл в «Краснодар», мог оказаться в «Спартаке» или «Динамо».

«Краснодар» подписал Тонни де Вильену. Это один из самых громких трансферов на данный момент в РПЛ, наряду с окончательным выкупом Влашича ЦСКА. Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков». Агенты предлагали игрока ещё и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.



В итоге Вильена обошёлся «Краснодару» в 7,2 млн евро. По нынешним меркам — вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену", — написал Арустамян в «Телеграме».

24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.