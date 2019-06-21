ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Сегодня армейский клуб продлил соглашение с полузащитником Аланом Дзагоевым. Новый контракт рассчитан на два года», — говорится в сообщении «армейцев».

Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С командой футболист трижды побеждал в чемпионате России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне на клубном уровне 29-летний хавбек сыграл 11 матчей. На счету игрока одна результативная передача. В составе сборной России Дзагоев провёл 59 матчей и забил 9 мячей. На чемпионате мира 2018 года он принял участие в двух играх и сделал один ассист.