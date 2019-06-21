ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.
«Сегодня армейский клуб продлил соглашение с полузащитником Аланом Дзагоевым. Новый контракт рассчитан на два года», — говорится в сообщении «армейцев».
Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С командой футболист трижды побеждал в чемпионате России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В минувшем сезоне на клубном уровне 29-летний хавбек сыграл 11 матчей. На счету игрока одна результативная передача. В составе сборной России Дзагоев провёл 59 матчей и забил 9 мячей. На чемпионате мира 2018 года он принял участие в двух играх и сделал один ассист.
- 21 июня 2019
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
20:51
-
20:47
-
20:19
-
20:16
-
20:06
-
19:46
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:41
-
18:26
-
18:13
-
18:08
-
17:50
-
17:42
-
17:26
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
16:54
-
16:48
-
16:44
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:06
-
15:41
-
15:26
-
15:23«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн Эксклюзив