Румыния и Англия забили 6 голов в матче Евро-2019 U21. Все — после 75-й минуты
Завершился матч 2-го тура группового турнира молодёжного чемпионата Европы — 2019 между сборными Румынии и Англии. Встреча проходила в Чезене на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» и завершилась победой Румынии со счётом 4:2.
Интересно, что все голы в игре были забиты после 75-й минуты. На 76-й минуте счёт в матче ударом с пенальти открыл Георге Пушкаш. Через три минуты Демарай Грей восстановил паритет. На 85-й минуте Янис Хаджи снова вывел румын вперёд, а всего через минуту Тэмми Абрахам сравнял счёт. Победу команде Даниэля Йонуца Исэйле принёс Флоринел Коман, который вышел на замену и оформил дубль, забив на 88-й и 90+3-й минутах.
Румыния одержала вторую победу в двух играх на турнире, Англия потерпела второе поражение.
U21 ЧЕ-2019
21 июня 2019, пятница. 19:30 МСК
Англия U21
2 : 4
Румыния U21
0:1 – Пушкаш – 76 (пен), 1:1 – Грей – 79, 1:2 – Хаджи – 85, 2:2 – Абрахам – 86, 2:3 – Коман – 88, 2:4 – Коман – 90+3
Кубок африканских наций — 2019: состав групп, расписание матчей
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