Румыния и Англия забили 6 голов в матче Евро-2019 U21. Все — после 75-й минуты

Завершился матч 2-го тура группового турнира молодёжного чемпионата Европы — 2019 между сборными Румынии и Англии. Встреча проходила в Чезене на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» и завершилась победой Румынии со счётом 4:2.

Интересно, что все голы в игре были забиты после 75-й минуты. На 76-й минуте счёт в матче ударом с пенальти открыл Георге Пушкаш. Через три минуты Демарай Грей восстановил паритет. На 85-й минуте Янис Хаджи снова вывел румын вперёд, а всего через минуту Тэмми Абрахам сравнял счёт. Победу команде Даниэля Йонуца Исэйле принёс Флоринел Коман, который вышел на замену и оформил дубль, забив на 88-й и 90+3-й минутах.

Румыния одержала вторую победу в двух играх на турнире, Англия потерпела второе поражение.