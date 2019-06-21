Глава оргкомитета ЧМ-2022: мы уверены, что турнир состоится в Катаре
Глава оргкомитета чемпионата мира — 2022 Хасан аль-Тавади прокомментировал недавнее задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в корупции. Аль-Тавади выразил уверенность, что расследование не повлияет на решение провести следующее мировое первенство в Катаре.
«У нас есть уверенность, у меня нет сомнений. Не могу комментировать это расследование, но я читал, что господина Платини допрашивали не только по делу о чемпионате мира 2022 года, но также о Евро-2016 и по другим темам. С нами французские власти не связывались», — приводит слова Хасана L'Équipe.
Ранее сообщалось, что из-за коррупционного скандала с выбором места проведения ЧМ-2022 ФИФА может в срочном порядке перенести турнир в другую страну.
Платини: на допросе меня спрашивали о чемпионатах мира в России и Катаре
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