Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глава оргкомитета ЧМ-2022: мы уверены, что турнир состоится в Катаре

Глава оргкомитета ЧМ-2022: мы уверены, что турнир состоится в Катаре
Футбол / Прочие турниры 0

Глава оргкомитета чемпионата мира — 2022 Хасан аль-Тавади прокомментировал недавнее задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в корупции. Аль-Тавади выразил уверенность, что расследование не повлияет на решение провести следующее мировое первенство в Катаре.

«У нас есть уверенность, у меня нет сомнений. Не могу комментировать это расследование, но я читал, что господина Платини допрашивали не только по делу о чемпионате мира 2022 года, но также о Евро-2016 и по другим темам. С нами французские власти не связывались», — приводит слова Хасана L'Équipe.

Ранее сообщалось, что из-за коррупционного скандала с выбором места проведения ЧМ-2022 ФИФА может в срочном порядке перенести турнир в другую страну.

Платини: на допросе меня спрашивали о чемпионатах мира в России и Катаре
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент