Камачо: Азар — топ-футболист, но у него нет ничего общего с Роналду
Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо прокомментировал подписание «Королевским клубом» вингера «Челси» Эдена Азара.
«Азар — это топ-футболист, но у него нет ничего общего с Роналду, потому что он не киллер в штрафной площади соперника. Азар является игроком, который поможет наладить игру команды, он знает, как управлять ею, чтобы команда забивала», — приводит слова Камачо Maisfutebol.
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.
Криштиану Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. Португалец является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба, забив в 438 играх за «сливочных» 450 мячей.
Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале»
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