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Египет с Салахом обыграл Зимбабве в матче открытия Кубка африканских наций

Египет с Салахом обыграл Зимбабве в матче открытия Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч открытия Кубка африканских наций Египет — Зимбабве. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева турнира.

Автором единственного гола стал хавбек сборной Египта Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота Зимбабве на 41-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Айман Ашраф. Нападающий хозяев Мохамед Салах провёл на поле всю игру.

Египет, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы A, Зимбабве (0) занимает последнее, четвёртое место.

Во 2-м туре Египет сыграет со сборной Демократической Республики Конго, а Зимбабве встретится с командой Уганды. Оба матча состоятся 26 июня.

Посмотреть турнирную таблицу и календарь Кубка африканских наций можно на «Чемпионате».

Кубок африканских наций. Группа A. 1-й тур
21 июня 2019, пятница. 23:00 МСК
Египет
1 : 0
Зимбабве
1:0 – Хассан – 41
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