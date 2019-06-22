Адебайор может продолжить карьеру в АПЛ

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах Адебайора заинтересованы три клуба АПЛ — «Вест Хэм Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд». Кроме того, в борьбу за 35-летнего нападающего готовы вступить ряд итальянских клубов и «Селтик».

Адебайор перешёл в турецкий клуб в январе 2017 года на правах свободного агента. За «Истанбул Башакшехир» тоголезец сыграл 76 матчей. На счету футболиста 28 забитых мячей.

До отъезда в «Истанбул Башакшехир» Адебайор выступал за «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм Хотспур», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Монако» и «Мец». За сборную Того форвард провёл 31 матч и забил 9 голов.