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Адебайор может продолжить карьеру в АПЛ

Адебайор может продолжить карьеру в АПЛ
Футбол / Англия 0

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах Адебайора заинтересованы три клуба АПЛ — «Вест Хэм Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд». Кроме того, в борьбу за 35-летнего нападающего готовы вступить ряд итальянских клубов и «Селтик».

Адебайор перешёл в турецкий клуб в январе 2017 года на правах свободного агента. За «Истанбул Башакшехир» тоголезец сыграл 76 матчей. На счету футболиста 28 забитых мячей.

До отъезда в «Истанбул Башакшехир» Адебайор выступал за «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм Хотспур», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Монако» и «Мец». За сборную Того форвард провёл 31 матч и забил 9 голов.

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