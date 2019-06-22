Кандидат в депутаты Мосгордумы Булыкин пообещал решить вопрос с шумом сетки

Бывший игрок «Локомотива», московского «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин, выдвинувший свою кандидатуру в Московскую городскую думу, пообещал решить вопрос с металлической сеткой на спортивных площадках в московских дворах.



«Был сегодня во дворе по адресу Новый Арбат, 25-23. Двор один из лучших. Скамейки, детские площадки и футбольное поле. Пока волонтеры ходили по квартирам, я пообщался с жильцами. И узнал проблему: когда играют в футбол с 9 утра до 23 и попадают в эту металлическую сетку, получается очень шумно. И оказывается, это не только в этом дворе. Будем искать решение!» — написал Булыкин на странице в «Инстаграме».

Напомним, ранее Булыкин зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу № 43, в состав которого входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.