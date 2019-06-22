Санчес, скорее всего, не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес с высокой долей вероятности начнёт сезон-2019/20 в составе нынешней команды. Другие клубы в это летнее трансферное окно не проявляют большого интереса к 30-летнему чилийцу, сообщает The Times.
Санчес перешёл в «МЮ» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года. В составе «красных дьяволов» форвард забил 5 голов в 45 матчах. По информации СМИ, Алексис является самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что в это трансферное окно «Манчестер Юнайтед» могут покинуть полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку. На француза претендуют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», а в услугах бельгийца заинтересован миланский «Интер».
Руэда: в сборной Чили Санчес чувствует больше любви, чем в «Манчестер Юнайтед»
- 22 июня 2019
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:11
-
17:59
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:26
-
17:26
-
17:01
-
16:31
-
16:26
-
16:14
-
15:58
-
15:56
-
15:41
-
15:20
-
15:18
-
14:46
-
14:41
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:37
-
13:35
-
13:13
-
13:03
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:18
Партнерский контент