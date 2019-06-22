Санчес, скорее всего, не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес с высокой долей вероятности начнёт сезон-2019/20 в составе нынешней команды. Другие клубы в это летнее трансферное окно не проявляют большого интереса к 30-летнему чилийцу, сообщает The Times.

Санчес перешёл в «МЮ» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года. В составе «красных дьяволов» форвард забил 5 голов в 45 матчах. По информации СМИ, Алексис является самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что в это трансферное окно «Манчестер Юнайтед» могут покинуть полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку. На француза претендуют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», а в услугах бельгийца заинтересован миланский «Интер».