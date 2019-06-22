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«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Родриго Бентанкуром.

Новое соглашение между «старой синьорой» и 21-летним футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года.

Бентанкур защищает цвета «Ювентуса» с 2017 года. Ранее он на протяжении двух лет выступал за «Боку Хуниорс», воспитанником которой является. С клубом из Буэнос-Айреса хавбек дважды становился чемпионом Аргентины и один раз завоёвывал Кубок страны.

С «Ювентусом» уругваец успел дважды стать чемпионом Италии и по разу выиграть Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне Родриго принял участие в 31 матче Серии А, в которых записал на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.

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