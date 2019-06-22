Конте не хочет продавать Найнгголана

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан, скорее всего, не покинет клуб в это трансферное окно. 31-летний бельгиец входит в планы нового главного тренера команды Антони Конте, сообщает Calciomercato.com.

Найнгголан стал игроком «Интера» в июне 2018 года. Ранее хавбек выступал за «Рому», «Кальяри» и «Пьяченцу». Его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Раджа забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А. В Лиге чемпионов бельгиец записал в актив 1 мяч в 4 встречах.

Напомним, ранее стало известно, что «Интер» близок к приобретению полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси. Игрок перейдёт в стан чёрно-синих на правах годичной аренды с правом выкупа. За его аренду миланский клуб заплатит € 5 млн, а за полноценный трансфер — € 25 млн.