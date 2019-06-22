«Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Бетиса»

Защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо пользуется большим спросом в английской Премьер-лиге, сообщает Independent.ie со ссылкой на The Guardian.



По словам источника, вслед за «Манчестер Юнайтед» внимание на 22-летнего футболиста обратил «Ливерпуль». Видеть Фирпо в своей команде хочет лично главный тренер красных Юрген Клопп. В лице испанца немецкий специалист видит подменщика для Эндрю Робертсона на левом фланге обороны. Отступные, прописанные в контракте Хуниора, составляют £ 45 млн (более € 50 млн), и «Ливерпуль» рассматривает вариант с выплатой этой суммы.



В минувшем сезоне Фирпо принял участие в 24 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи. «Бетис» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице первенства.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 25–30 млн за защитника «Бетиса» Фирпо