«Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Бетиса»

Защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо пользуется большим спросом в английской Премьер-лиге, сообщает Independent.ie со ссылкой на The Guardian.
По словам источника, вслед за «Манчестер Юнайтед» внимание на 22-летнего футболиста обратил «Ливерпуль». Видеть Фирпо в своей команде хочет лично главный тренер красных Юрген Клопп. В лице испанца немецкий специалист видит подменщика для Эндрю Робертсона на левом фланге обороны. Отступные, прописанные в контракте Хуниора, составляют £ 45 млн (более € 50 млн), и «Ливерпуль» рассматривает вариант с выплатой этой суммы.
В минувшем сезоне Фирпо принял участие в 24 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи. «Бетис» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице первенства.
- 22 июня 2019
-
23:26
-
22:53
-
22:43
-
22:29
-
22:20
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:38
-
21:26
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:46
-
20:31
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:08
-
19:58
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:11
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:11
-
17:59
-
17:56